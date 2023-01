Milly Carlucci "lo sta corteggiando": fiato sospeso in Rai, cosa c'è sul piatto

09 gennaio 2023 a

Non c'è stop, nessuna tregua, per Milly Carlucci, sempre più sulla cresta dell'onda e sempre più al centro dei progetti della Rai. L'edizione delle polemiche (e dei botti di share) di Ballando con le Stelle si è appena conclusa, ma Milly è già pronta, prontissima a scendere in campo.

Già, perché dopo Ballando, come sempre da qualche anno a questa parte, arriva Il Cantante Mascherato, l'altro programma che conduce sempre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. E quest'anno, la sfida per la Carlucci sarà ancor più dura: si passa dalla prima serata di venerdì a quella di sabato, una sfida diretta contro Amici, la corazzata Mediaset condotta da Maria De Filippi.

E sulla prossima edizione de Il Cantante Mascherato, filtra qualche indiscrezione su Dagospia, nella rubrica A lume di Candela, firmata da Giuseppe Candela. Si apprende infatti che la Carlucci ha deciso di rinnovare la giuria dello show puntando su una novità, Iva Zanicchi, "prelevata" da Ballando. Con la Zanicchi e le sue barzellette, polemiche, risate e share sono assicurati.

Manca però il quarto giurato, ed è su questo punto che Dagospia aggiunge un tassello in più. Secondo quanto si apprende, Milly Carlucci starebbe corteggiando niente meno che Christian De Sica, l'attore amatissimo dal pubblico. Riuscirà a convincerlo? Lo scopriremo nel giro di poche settimane.