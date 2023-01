Michelle Hunziker: "Ho deciso di farlo", vita stravolta?

09 gennaio 2023 a

Michelle Hunziker volta la pagina. La conduttrice ha deciso di prendersi del tempo per sé. Tornata dalle vacanze in montagna, in Alta Badia, la Hunziker ha dovuto fare i conti con la quotidianità. "Sto benissimo, le bambine sono a scuola, si riparte in questo nuovo anno e ho deciso oggi di dedicarmi alla cura del corpo", ha detto sui social mentre si mostrava in bagno, senza trucco e con un accappatoio indosso. La conduttrice svizzera era infatti pronta per una seduta di scrub casalingo, prima della doccia e della crema corpo.

E ancora: "Nuovo anno nuove cellule e una pelle luminosissima". E mettendosi ai fornelli, la Hunziker si è immortalata mentre praparava un brodo vegetale per il risotto alle figlie. Intanto sembra ufficialmente acqua passata la storia con Tomaso Trussardi. Si era parlato di un riavvicinamento e la vacanza insieme in Alta Badia ha fatto sognare i fan.

Eppure i due hanno negato: tra loro ci sarebbe solo una grande amicizia. Altrettanto incerto il ritorno in tv della conduttrice. Non è infatti dato sapersi se la Hunziker o Mediaset ci riserveranno sorprese. Al momento il suo one woman show è slittato. Ma nulla è ancora ufficiale.