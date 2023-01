Alessia Marcuzzi: "Si sono accaniti sul serio", caos dietro le quinte Rai

09 gennaio 2023 a

a

a

Alessia Marcuzzi torna domani 10 gennaio in tv con Boomerissima su Rai due. Durante la presentazione del suo nuovo programma la conduttrice ha rivelato che ci sono state tensioni dietro le quinte. In studio due squadre si sfideranno su temi che in teoria separano la vecchia generazione, i boomers, dalla nuova. Nei Boomers ci saranno Claudia Gerini, Max Giusti, Sabrina Salerno e Francesco Facchinetti. Tra i giovani Millenials Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Gianmarco Tamberi e Valentina Romano. Nella prima serata ci sarà anche Luciana Littizzetto come ospite speciale e si parla anche della presenza di Fiorello.

"Mi ha chiusa a chiave in bagno. E...": il regista-orco, la denuncia di Fioretta Mari

Tra Zorzi e Gerini c'è però stata molta tensione. "Pensavamo potesse essere una gara più scanzonata, in realtà si sono accaniti sul serio. La gara è stata molto sentita rispetto allo show, quindi l’atmosfera era vivace, ci sono stati momenti anche molto accesi", ha rivelato la Marcuzzi. Anche “Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini nemmeno hanno scherzato”. Insomma, tutti volevano vincere.

Detto questo, conclude la Marcuzzi, "in Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web. Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più".