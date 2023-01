Emanuela Folliero, il dramma: fulminata, la scossa in casa

Francesco Fredella 11 gennaio 2023 a

a

a



Emanuela Folliero ha rischiato di morire. Per fortuna è una brutta storia che adesso può raccontare. Tutto per colpa di un tostapane: l’ex conduttrice di Stranamore ha preso la scossa ed è finita a terra. "Nel giorno dell'Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene", racconta Emanuela Folliero a RTL 102.5 News. "Avevo le mani umide ed ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l'ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo. Per fortuna nulla di grave. Solo tanta paura", continua l'ex conduttrice di Stranamore. La notizia, dopo la sua intervista in radio, ha fatto il giro della Rete. Tra l’altro, Emanuela ha svelato un sogno: “Mi piacerebbe un programma con Patrizia Rossetti, che è appena uscita dal GfVip. Mi piacerebbe far conoscere il mio lato comico, ma non farei mai un reality. Ho un’esclusiva con la mia famiglia”.

Colpo di scena: Patrizia Rossetti lascia il Gf Vip, confessione drammatica in diretta

La Folliero, signora della televisione, ha collaborato per anni con Alberto Castagna. Poi dopo la sua morte ha preso le redini di Stranamore, il fortunato programma targato Mediaset. “Oggi non inseguo la telecamera. Mi chiamano in tv e ci vado con piacere”, racconta. Insomma, Emanuela (legatissima alla sua famiglia) vive un bellissimo rapporto con la televisione. Ma la rivedremo nel piccolo schermo come protagonista? Lei, intanto, ha lanciato un appello: un programma tutto suo in una nuova veste, autoironica e semiseria. Chi la conosce bene sa che è anche questo. Infatti, è amatissima dal pubblico.