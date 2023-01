Pier Silvio Berlusconi fa guerra a Sanremo: clamoroso, dopo 15 anni...

11 gennaio 2023 a

a

a

Quest'anno il Festival di Sanremo potrebbe avere concorrenza. A fare la guerra ad Amadeus e alla Rai potrebbe essere Mediaset con i suoi programmi. Lo rivela Giuseppe Candela su Dagospia: "Dopo quasi 15 anni il Festival potrebbe essere controprogrammato. In onda C'è posta per te, Le Iene, il GfVip e non solo. Da Cologno a Viale Mazzini preparatevi alla pioggia di dietrologie...".

"Mi sto cag*** sotto": Chiara Ferragni si mostra in pubblico sconvolta

La mossa di Pier Silvio Berlusconi, per ora solo ipotizzata ma non confermata ufficialmente, potrebbe avere due esiti diversi. Potrebbe "ammazzare" gli ascolti di Sanremo per la prima volta da qualche anno a questa parte - bisogna sottolineare che con Amadeus la kermesse musicale ha sempre raggiunto ottimi risultati - oppure potrebbe certificare il successo schiacciante del Festival nonostante la controprogrammazione. Se la notizia venisse confermata, sarebbe tutto da vedere.

"Adesso è così che funziona Sanremo”: chi attacca Amadeus in diretta tv

Intanto, sul Festival sappiamo che andrà in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio e che sarà condotto da Amadeus per il quarto anno consecutivo. Sono 28 i big che si esibiranno sul palco dell'Ariston, 6 di loro provengono dalla categoria “Sanremo Giovani”. Atteso soprattutto il grande ritorno degli Articolo 31, di Paola e Chiara, di Giorgia e di Anna Oxa. Sul palco col conduttore ci saranno anche Chiara Ferragni, che lo affiancherà durante la prima e l’ultima serata della kermesse, e Gianni Morandi. Altra co-conduttrice confermata è la giornalista Francesca Fagnani. Non si conoscono invece le ultime due personalità che affiancheranno Amadeus.