Marcuzzi asfaltata da Belen: mentre andava in onda su Rai 1...

Belen Rodriguez si "mangia" Alessia Marcuzzi. Nella serata di martedì 10 gennaio, la tv ha assistito al ritorno de Le Iene e al debutto di Boomerissima. Uno scontro, quello tra Italia 1 e Rai 2, che ha visto vincere Mediaset. La Marcuzzi ha infatti totalizzato il 7.4 per cento di share con una media di 1.310.000 spettatori soccombendo alla coppia Belen-Teo Mammucari. Le Iene hanno segnato l'8.8 con 1.278.000 individui all'ascolto.

Un esordio per la Marcuzzi tutt'altro che ottimista. Sulla prima puntata non ci è andato per il sottile Aldo Grasso, definita "imbarazzante". Più nel dettaglio, sulle colonne del Corriere della Sera, si legge: "Il fatto è che il suo modo di condurre non si è evoluto, con esiti imbarazzanti. Il programma si chiama 'Boomerissima' ed è un coacervo di cose già viste con ospiti spacciati come famosi ma in realtà famosi solo a se stessi (salvo due o tre eccezioni)".

Per Grasso dunque "non basta aver un'idea: un programma ha bisogno di una scrittura e di una struttura che non siano lasciate al caso, ha bisogno che i vari numeri, dai giochini ai balletti, siano inseriti in un arco narrativo". Che sia questa la ragione del flop? Chissà.