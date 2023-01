Salma Hayek... fuori tutto: scandalo sul red carpet, vietata ai minori

11 gennaio 2023 a

C'era anche l'intramontabile Salma Hayek sul red carpet per i Golden Globes 2023. L'attrice, che ha quasi 57 anni ed è la moglie del magnate francese François-Henri Pinault, sembra essersi fermata ai 35. Semplicemente perfetta, Salma Hayek ha incantato tutti con un vestito color carne scollatissimo firmato Gucci che metteva in bella evidenza il suo generosissimo e perfetto décolleté.

Ai Golden Globes hanno dominato la scena i film The Fabelmans di Steven Spielberg e Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh, premiati rispettivamente come miglior film drammatico e migliore commedia e già dati per favoriti nella corsa agli Oscar. Spielberg si è aggiudicato anche il suo terzo Golden Globe per la migliore regia. Mentre come migliori attori sono stati premiati Cate Blanchett per Tar e Austin Butler per Elvis. Alla serata di premiazione a Los Angeles è intervenuto in collegamento video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invitato dall’amico Sean Penn che ha assicurato che "non ci sarà una Terza Guerra Mondiale. Non è una trilogia".

Ma se tanti divi sono tornati dal vivo nella cerimonia di Beverly Hills, tanti altri hanno proseguito il boicottaggio, tra questi anche la premiata Cate Blanchett. Mentre le piogge torrenziali in California hanno lasciato a casa qualcun altro, com Kevin Costner premiato per Yellowstone. Tra i premiati, non è passato inosservato il Premio alla carriera a Eddie Murphy che ha dato tre consigli ai colleghi che intendono avere successo come comici: "Pagare le tasse, farsi i fatti propri e tenere la moglie di Will Smith fuori dai commenti", ha detto riferendosi a quanto accaduto l’anno scorso durante la Notte degli Oscar con l’attore che ha dato uno schiaffo al comico Chris Rock.