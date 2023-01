Questo Facchinetti? Addio, uno choc: come si presenta in tv, "irriconoscibile"

11 gennaio 2023 a

Francesco Facchinetti, ex compagno di Alessia Marcuzzi, con il quale ha una figlia, Mia, è stato ospite ieri sera 10 gennaio a Boomerissima e per molti telespettatori era "irriconoscibile". Dj Francesco, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, oggi manager di influencer, si è presentato in studio con un looh completamente nuovo. L'ex compagno della conduttrice romana, infatti, ha tagliato del tutto la lunga barba ed è apparso forse un po' appesantito. Inoltre indossava una giacca molto colorata ed eccentrica.

Ma gli utenti impietosi si sono scatenati sui social. Un po’ perché completamente sbarbato, un po’ per qualche chilo in più, sono stati in tanti a scrivere su Twitter che Francesco Facchinetti era "irriconoscibile". "È inguardabile", si legge tra i commenti. "Io da distante non capivo chi fosse". E ancora: "Non l'avevo riconosciuto, giuro".

Francesco Facchinetti è stato invitato da Alessia Marcuzzi per partecipare come Boomer, ovvero come concorrenti più "anziano". I Millennial, invece, erano gli ospiti più giovani, idealmente quelli nati fra il 1981 e il 1996. Della prima squadra hanno fatto parte, oltre a Facchinetti, anche Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno. Della seconda invece Tommaso Zorzi, Gianmarco Tamberi, Elettra Lamborghini e Valentina Romani. Ospiti d’eccezione della serata sono stati Max Pezzali e Luciana Littizzetto.