Domenica In, vita stravolta per la Marcuzzi: "Cosa ho deciso"

Alessia Marcuzzi ospite di Mara Venier. L'ex volto Mediaset è stata intervistata durante la puntata del 15 gennaio di Domenica In. Su Rai 1 la conduttrice ha svelato le ragioni dietro la sua pausa dalla televisione, presa durante la pandemia: "La scelta è arrivata in un momento in cui doveva arrivare, me lo potevo permettere, la pandemia ha cambiato un po' tutto. Ho deciso di prendermi del tempo per me, e per le altre cose. Ho un'attività imprenditoriale che va molto bene e il mio piano B è diventato un piano A".

Proprio pochi giorni fa la Marcuzzi ha fatto il suo debutto sulla tv di Stato con la sua Boomerissima. Ma non solo, perché la vita di Alessia è ricca di impegni. Da tempo gestisce il suo blog La Pinella, una pagina di consigli e idee su viaggi, moda ed estetica.

Poi le diverse aziende che porta avanti, come Luce Beauty, un’attività dedicata ai prodotti di cosmetica biologici, tra le tante soluzioni, antirughe, creme idratati e pacchetti che raggiungono i 155 euro, e poi Marks & Angels, un marchio Made in Italy che tratta borse artigianali di qualità. Durante l'intervista la Marcuzzi è stata sorpresa da un fuoriprogramma: uno strano rumore sentito alle sue spalle.