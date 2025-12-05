Jannik Sinner, "alto tradimento"? La decisione di Flavio Cobolli

Flavio Cobolli ha concluso la stagione nel migliore dei modi, ovvero con la vittoria della Coppa Davis da protagonista. E per questo motivo ha ricevuto un premio particolare dal rivale numero uno di Jannik Sinner, nonché il leader della classifica Atp: Carlos Alcaraz. Come riporta il quotidiano iberico Marca, lo spagnolo ha contattato l'azzurro per allenarsi insieme alla Ferrero Tennis Academy di Villena, vicino Alicante. Non è un mistero: i due infatti sono ottimi amici. Ma non era affatto scontato che Alcaraz scegliesse proprio Cobolli per preparare la corsa agli Australian Open.

Stando a quanto si apprende, Cobolli e Alcaraz incominceranno ad allenarsi insieme il prossimo 17 dicembre. Ma la preparazione del numero uno al mondo inizierà quattro giorni prima, il 13 dicembre, e sarà concentrata sul lavoro fisico per arrivare al meglio in Australia. Prenderà in mano la racchetta solamente dal 17 dicembre, quando sui campi in cemento della Ferrero Tennis Academy darà di fatto al via alla "missione Melbourne".