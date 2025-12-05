Libero logo
Mondiali 2026, il sorteggio per l'Italia se vince i play-off: Canada, Qatar e Svizzera

di
venerdì 5 dicembre 2025
Negli Stati Uniti si è svolto il sorteggio per determinare i gironi dei prossimi Mondiali di calcio che si svolgeranno in Nord America nel 2026. L'Italia non è ancora qualificata. Per essere certa di strappare un pass per gli States dovrà prima superare i plaoff. Ma, intanto, in caso di qualificazione, giocherà nel girone B: quello che comprende Canada - padrone di casa -, Qatar e Svizzera. Un gruppo piuttosto abbordabile, sempre che i ragazzi allenati da Gennaro Gattuso riescano a superare gli spareggi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il nuovo premio per la pace creato dalla Fifa ed assegnato gli oggi è "uno dei più grandi onori della mia vita". Lo ha detto nel corso della cerimonia di sorteggio per i mondiali di calcio 2026 al Kennedy Center, a Washington. Trump ha ringraziato più volte il presidente della Fifa Gianni Infantino e ha sottolineato l'importanza del lavoro compiuto per risolvere i conflitti "in Congo, India e Pakistan, abbiamo terminato e scongiurato tante guerre, ci siamo riusciti". 

Trump ha quindi ringraziato la propria famiglia e sua moglie Melania, concludendo che "sarà uno degli eventi più grandi che il mondo abbia mai visto". Infine, Trump ha elogiato le relazioni con i leader di Canada e Messico, "abbiamo lavorato a stretto contatto, abbiamo ottimi rapporti di amicizia", ha detto.

