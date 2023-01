Chiara Ferragni, "io vittima di violenza psicologica": confessione choc

16 gennaio 2023 a

a

a

"In tante relazioni passate mi è successo di essere vittima di violenza psicologica ma non me ne sono resa conto sul momento": Chiara Ferragni si confida con i suoi follower su Instagram. Quello della violenza contro le donne, in qualsiasi forma, è un tema che sta molto a cuore all'imprenditrice digitale. Che infatti ha deciso di devolvere il compenso per la conduzione di Sanremo 2023 all'associazione D.I.RE, che si occupa da tempo di contrastare la violenza sulle donne.

"Ho parlato con Amadeus". Soffiata-Vespa sul colpaccio internazionale: "Chi c'è a Sanremo"

Oggi, nelle storie Instagram, ha rivelato di aver vissuto in prima persona dei rapporti tossici: "Dopo essermi confrontata con la maggior parte delle donne che conosco, sono dell'idea che quasi tutte noi, in alcune relazioni, siamo state vittime di violenza psicologica da parte di un uomo". Una forma subdola di violenza, che spesso non si riesce a riconoscere subito. "Quando un paio di anni fa ho sentito parlare di violenza psicologica, con questo termine specifico, ho capito che si trattava di un tipo di violenza vera e propria, non solo di atteggiamenti sbagliati di un ragazzo nei miei confronti", ha spiegato la Ferragni, cercando di sensibilizzare sul tema.

Chiara Ferragni con tutina trasparente e scotch sul seno: la foto "scandalosa" | Guarda

"Prima non lo sapevo, non lo avevo capito, pensavo solo: 'Lui è troppo geloso, troppo possessivo, è ossessionato dall'avere potere su di me, dal potermi dire cosa devo fare, dal farmi sentire inutile, dal farmi sentire di meno, da darmi ulteriori insicurezze'. Però non mi rendevo conto che questa era violenza", ha continuato l'imprenditrice digitale. Che infine ha dato un suggerimento a tutti quelli che la seguono: "Il mio suggerimento è: parliamone. Con le amiche, fra di noi, cerchiamo di riconoscere la violenza psicologica il più possibile. Io, in tanti momenti della mia vita, non avevo gli strumenti, ero piccola e non me ne rendevo conto, o forse non se ne parlava abbastanza. Però penso che se l'avessi riconosciuta prima, sarei scappata da quelle situazioni in cui, invece, sono stata infelice per tanto tempo".