Boomerissa, ira-Ema Stokholma: "Mi date della bugiarda?"

18 gennaio 2023 a

a

a

È polemica a Boomerissima. Nella puntata andata in onda martedì 17 gennaio su Rai 2, la regia e Alessia Marcuzzi hanno sollevato il polverone. Il motivo? La presenza di Ema Stokholma nella categoria "millennials". La conduttrice radiofonica è stata affiancata a Giulia Stabile. Il format è ormai noto: si tratta di una sfida generazionale tra i boomer e millennials, tra canzoni, avvenimenti storici e di costume.

Marcuzzi asfaltata da Belen: mentre andava in onda su Rai 1...

Se, infatti, da una parte si spalleggiavano la Stokholma e la Stabile, dall'altra c'era Elena Santarelli. Peccato però che ai telespettatori qualcosa non è tornato: la Stokholma è nata nel 1983, la Stabile nel 2002 e la Santarelli nel 1981. Insomma, il pubblico contesta alla regia la scelta di mettere la conduttrice tv tra i giovanissimi.

Facchinetti "troppo gonfio" a Boomerissima: cosa è successo alla sua faccia

"Chiariamo una cosa - ha però voluto precisare la diretta interessata su Twitter -, i Millennials partono dall’81 fino al 96! Sono nata il 9/12/1983 quindi ci sto dentro! Mi state dando della bugiarda?". "Tu sei assolutamente millennial ma anche Elena Santarelli ci sta dentro (è dell’81), come la mettiamo?", ha chiesto qualcuno non ricevendo però alcuna replica dalla showgirl di Latina. Mentre qualcun altro ha evidenziato: "Ma scusate Giulia Stabile che ci fa? È generazione Z!". Un po' di confusione che comunque non ha scalfito gli ascolti.