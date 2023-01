L'Eredità, Flavio Insinna "furioso". Rumors: chi piazzano al suo posto

19 gennaio 2023 a

Clima teso su Rai 1, dove i vertici penserebbero di puntare su Marco Liorni e il suo Reazione a catena. Il quiz ha registrato un vero e proprio successo andando in onda eccezionalmente fino alla fine di ottobre. Il programma ha infatti ottenuto il 30 per cento di share, portando Viale Mazzini a un ripensamento.



La prima rete della tv di Stato non esclude uno stravolgimento nel palinsesto del 2023. Liorni e Reazione a catena potranno andare in onda dal 5 giugno fino al 17 dicembre. Una notizia che Flavio Insinna, alla guida de L'Eredità da settembre, non avrebbe preso bene. Il settimanale Oggi parla addirittura di un Insinna "furioso", perché rischia di perdere buona parte del suo spazio.



Intanto sono già in corso i casting per partecipare alla diciassettesima edizione di Reazione a catena. Il meccanismo della trasmissione resterà invariato: potranno presentarsi ai casting squadra composte da tre componenti, legati da parentele o affinità. In ciascuna puntata si sfideranno quindi due team, che accumuleranno il montepremi per il gioco finale attraverso le varie manche: "Caccia alla Parola", "La Catena Musicale", "Quando, dove, come e perché", "Una Tira L’Altra" e "L’intesa Vincente", fino ad arrivare all’Ultima Parola.