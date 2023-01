Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo? "Cosa è in grado di fare": un trionfo

Maurizio Costanzo 24 gennaio 2023 a

È tornato sabato 21 gennaio, dopo la mezzanotte, su Rai Uno, Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Alla fine della puntata, l’opinione che era stata di Drusilla Foer nella prima edizione, è ora, nella terza, dei Karma B. Loro bocciano o promuovono gli intervistati. Il programma è piacevole e divertente ma quella certamente in grado di condurre anche altre trasmissioni di talk, è Nunzia De Girolamo. Ci sono vari tentativi per rinnovare i palinsesti e non c’è dubbio che Splendida cornice, varietà culturale di Rai Tre, condotto da Geppi Cucciari, è una buona cosa.



Non è stata una grande partenza in termini di ascolto, ma per i programmi come Splendida cornice bisogna dare tempo al pubblico di conoscere, affezionarsi e capire che talvolta dalla televisione si può anche imparare qualcosa. A proposito di cultura, segnalo 100 Opere d’arte tornano a casa. Si tratta di un programma di Duilio Giammaria che va in onda ogni domenica su Rai tre alle 13.



Ma è tornata anche, perla soddisfazione dei telespettatori di Canale 5, la dodicesima edizione di Avanti un altro!, trasmessa alle 18.45, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Come avemmo già occasione di scrivere, i concorrenti, sono scelti con grande acume e spesso diventano, in poche puntate, personaggi. D’altra parte, anche Luca Laurenti quando cominciò a collaborare con Bonolis, era pressoché uno sconosciuto, ma ha saputo con astuzia ritagliarsi il suo spazio, diventare un comico ed essere veramente un personaggio gradevole com’è, nella vita, una persona davvero gradevole.