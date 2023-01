Purgatori umilia Fedez: "Ridi della Orlandi? Tra i tuoi tatuaggi..."

25 gennaio 2023 a

Fedez l'ha fatta grossa questa volta. E Andrea Purgatori non lo perdona. In un video pubblicato sulla pagina Twitter e sul sito di La7, il giornalista e conduttore critica aspramente il rapper milanese che ha riso a crepapelle dopo una battuta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. "Vorrei ricordare a Federico, con simpatia ma senza risate, che, diciamo, lasciarsi andare al riso sulla storia di Emanuela Orlandi è una cosa veramente brutta, ma proprio brutta e che non bastano le scuse dette a parole".

"Forse, la cosa migliore che potrebbe fare", tuona Purgatori, "tra i tanti tatuaggi, è tatuarsi proprio quella parola: 'Scusatemi’'. Sarebbe un gesto, secondo me, che lo metterebbe in pari con questa sciocchezza che ha fatto", conclude.

Qui il video-messaggio di Andrea Purgatori a Fedez

Del resto anche i fan del rapper non gli perdonano questo scivolone. Nella puntata del podcast Muschio Selvaggio, con ospite Gianluigi Nuzzi, Fedez e l'amico Luis Sal parlano della riapertura delle indagini sulla giovane sparita dal Vaticano. "Che cos'è successo?", chiede Sal al giornalista. Ma Nuzzi non fa in tempo a replicare che il marito di Chiara Ferragni lo interrompe: "Beh, innanzi tutto possiamo dire che non l’hanno mai trovata". Una frase che il rapper pronuncia ridendo a crepapelle.

"Beh, questo è un dato di fatto", insiste. Mentre Nuzzi è infastidito: "Beh, questo è black humour che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista". "Devi mantenere una poker face in questo momento", rincara la dose Sal mentre Fedez continua a ridere e Nuzzi li interrompe: "No". "Faceva troppo ridere, scusami", si "giustifica" il cantante.