Lago di Como, rivolta contro Ferragni e Fedez: "Per colpa loro, i nostri figli..."

23 gennaio 2023 a

a

a

Chiara Ferragni, Fedez e i due figli Leone e Vittoria sono stati beccati da Chi mentre visitavano una villa sul Lago di Como, con parco e piscina, dimora che si trova sulla riva opposta a villa Oleandra, il gioiello di George Clooney. Ferragni e Fedez non hanno ancora confermato né parlato dell'acquisto, dato però per concluso dal settimanale di Alfonso Signorini. Si tratta di una villa di circa 900 metri quadrati su due piani, il cui valore si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Ad accompagnarli per la visita, c'era anche l’architetto e designer Filippo Fiora, amico della influencer.

La scelta dei Ferragnez ovviamente è un ottimo spot per la zona tanto che il sindaco di Pognana, Claudio Corbella, si è detto entusiasta e felice di questo eventuale nuovo celebre arrivo e ha dato il benvenuto a Fedez e Chiara Ferragni.

Una "casetta" da 5 milioni: Ferragni-Fedez, il colpo della vita. Ecco le foto | Guarda



Ma gli abitanti del posto non mostrano lo stesso entusiasmo. Non tutti almeno. Se alcuni vedono di buon occhio i nuovi arrivati molti preferirebbero non averli nei dintorni. Il timore è che il lago di Como possa diventare come Venezia, con l'assalto dei turisti, dei ricconi e soprattutto che i prezzi delle case, già alle stelle, possano lievitare ulteriormente.

Significativo in questo senso una signora che si è lamentata con QuiComo: "I nostri figli non potranno comprare case nei loro paesi d’origine. Prezzi folli. Bisognerebbe mettere un freno o comunque dei limiti a queste speculazioni".