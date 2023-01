Belen Rodriguez spericolata: dove ha lasciato l'auto

27 gennaio 2023 a

Belen Rodriguez è stata beccata dai paparazzi mentre commetteva un’infrazione in pieno centro a Milano. Descritta come ribelle e spericolata alla guida, la showgirl argentina è finita sul settimanale Nuovo per aver lasciato la sua auto sulle rotaie del tram, bloccandone così il passaggio. Quando è stata richiamata, Belen non è apparsa particolarmente preoccupata, anzi si è avviata tranquillamente alla macchina e poi è sembrata seccata mentre apriva la portiera.

La Rodriguez è quindi ripartita senza problemi e in questo è stata fortunata: avrebbero potuto farle una multa o addirittura portarle via l’auto. Tra l’altro non è la prima volta che la showgirl incappa in errori del genere: è accaduto anche nel 2019, quando aveva una relazione con Andrea Iannone. In quell’occasione Belen aveva lasciato la macchina su un marciapiede, bloccando l’uscita a un altro automobilista. Quest’ultimo l’ha richiamata con numerosi colpi di clacson e poi è intervenuto Iannone che, non senza imbarazzo, ha spostato l’auto dell’allora compagna.

In diverse interviste la Rodriguez ha ammesso di essere una donna spericolata, che non sempre riesce a trovare un equilibrio. Forse questo si riflette anche sul modo in cui parcheggia a volte… “Sono squilibrata, nella vita ne ho fatte di tutti i colori”, sono state le parole di Belen. Quest’ultima si appresta intanto a festeggiare i dieci anni di matrimonio con Stefano De Martino: si sono sposati nel 2013 ma si sono lasciati due volte per poi ritrovarsi sempre.