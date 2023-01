Sanremo 2023, la profezia di Fiorello: "Chi vincerà"

29 gennaio 2023 a

Chi vincerà la prossima edizione del Festival di Sanremo? Fiorello non ha dubbi: ad aggiudicarsi il famoso leoncino d’oro sarà la veterana Giorgia. Allo stesso tempo, però, non esclude la possibilità che a trionfare alla fine siano Ultimo o Marco Mengoni, che ha già vinto il Festival nel 2013. Tuttavia, poi ha aggiunto: “A Sanremo può succedere di tutto”.

Raggiunto dal Messaggero, lo showman siciliano ha parlato anche delle co-conduttrici che saliranno sul palco dell'Ariston con Amadeus. A incuriosirlo di più è Francesca Fagnani, conduttrice del programma Belve su Rai 2: “È in gamba e potrebbe sorprendere: è sul pezzo, ha la battuta pronta e credo che non si farà intimorire dalla prosopopea del Festival”.

Infine, Fiorello ha confessato di aver suggerito all’amico Amadeus di continuare ad occuparsi della famosa kermesse musicale anche in futuro, sicuro del successo che anche questa edizione riscuoterà: “Gli ho dato un consiglio: Ama, devi fare anche il sesto, forse anche il settimo, perché di sicuro te lo chiederanno”. Il direttore artistico del Festival, intanto, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha confessato che ci sono ancora delle trattative in corso per alcuni ospiti: “Da qui al 7 febbraio può succedere di tutto. Non posso dire nulla, ma accadranno cose belle.”