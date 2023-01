Ilary Blasi, la rivelazione: "Ormai ha perso la testa"

30 gennaio 2023 a

a

a

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno trascorso quest'ultimo fine settimana sulla neve insieme alla famiglia di lei e alle sue più care amiche e ormai, riportano alcune fonti hai media, la conduttrice de L'Isola dei famosi "ha perso la testa" per l'uomo d’affari tedesco. Ilary ha condiviso alcune stories sul suo profilo Instagram senza però mai pubblicare immagini del fidanzato. Eccola quindi bellissima sulla neve, mentre è in posa con la sorella Silvia e le amiche. Un suo compagno di viaggio, però, ha postato una foto di gruppo in cui si vede Bastian che beve una birra circondato dalle montagne.

Nunzia De Girolamo fa il botto: cosa è successo dopo "Ciao Maschio"

Insomma, la storia d'amore tra la conduttrice romana, che ha 41 anni, e Muller procede a gonfie vele e i due sarebbero molto felici insieme. Tanto che la Blasi avrebbe deciso di presentare la sua nuova fiamma ai tre figli avuti con Francesco Totti: Christian, Chanel e Isabel.

E Chanel Totti, in particolare, che come tutte le ragazze della sua età è molto attiva sui social, ogni giorno condivide dei post sul suo profilo Instagram in cui si mostra in tutta la sua bellezza e sempre vestita alla moda. Qualche giorno fa però ha utilizzato i social per fare una dedica alla madre. Chanel ha, infatti, condiviso una vecchia foto di lei da bambina con la mamma e ha scritto: "Prima di tutto".