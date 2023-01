Michelle Hunziker, le figlie diventano maschi: foto virale

30 gennaio 2023 a

Michelle Hunziker si è concessa una domenica in famiglia con le bellissime figlie. Sui social ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme ad Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi: un’uscita tutta al femminile, in attesa che arrivi il nuovo “componente” della famiglia, ovvero il figlio della primogenita. Nella stessa giornata, sempre sui social, la Hunziker ha scherzato con le figlie applicando un particolare filtro.

In una delle sue storie di Instagram, la showgirl ha trasformato Aurora, Sole e Celeste in tre maschietti e il risultato è sorprendente: “Ecco come sarebbe se avessi avuto maschi… niente male come tipi”, con tanto di emoticon con la linguaccia. Al di là di questi momenti di leggerezza, la Hunziker sta lavorando duramente per mettere in piedi la seconda edizione del suo show: Michelle Impossible dovrebbe tornare in onda in prima serata su Canale 5 nel mese di febbraio.

C’è sicuramente grande attesa, dato che già nella prima edizione la Hunziker aveva convinto pubblico e critica nel ruolo di “one woman show”. Praticamente sta passando le sue giornate in sala prove, anche per imparare vari balletti. Nel fine settimana, come è giusto che sia, si concede però dei momenti di pausa e di leggerezza, come il pranzo tutto al femminile con le sue figlie.