Antonella Clerici, la rivelazione: "Mia figlia? Sono impazzita..."

Antonella Clerici si è confessata in una lunga intervista al settimanale Diva e Donna e ha parlato del grande successo della nuova edizione di The Voice Senior. Ma ha anche rivelato alcuni dettagli della sua vita privata, in particolare della figlia Maelle. La conduttrice ha quindi raccontato di averla appena iscritta al liceo classico di Alessandria e che ha faticato molto: "Non è possibile sia già così grande…”, ha spiegato Antonella Clerici. La preiscrizione alla scuola superiore "si fa con lo Spin... Sono letteralmente impazzita… Fatemi fare dieci programmi piuttosto, ma non queste cose super tecnologiche…".

Per quanto riguarda i suoi sogni nel cassetto, ha proseguito la conduttrice, "mi sembrerebbe ingeneroso chiedere altro alla vita. Se penso che il mio contratto in Rai l’ho firmato nel 1986". La Clerici ha infatti rivelato che non si sarebbe mai aspettata dalla vita di ottenere tutto questo successo: "Forse il mio sogno è fare sempre meglio, ma non vado a cercare nulla… Oggi posso, con due diversi programmi su Rai Uno, dare voce alle mie diverse anime…Quella del mezzogiorno più compagnona…E quella rivolta agli altri in The Voice, dove mi appassiono alle storie". Storie che spesso i giudici non capiscono, tanto che la presentatrice non ha fatto mistero che a volte li vorrebbe picchiare.