"Addio Ludovico": Eleonora Daniele, strazio per Di Meo

La morte improvvisa di Ludovico Di Meo ha sconvolto tutto il mondo della Rai e tanti colleghi e presentatori che con il giornalista hanno lavorato e vissuto fianco a fianco negli ultimi 30 anni. Tra questi, Eleonora Daniele, che su Instagram ricorda il direttore generale di San Marino RTV scomparso a soli 63 anni ricordando il suo ruolo nella crescita di Storie italiane, affermato programma del mattino di Rai 1.

"La notizia della morte di Ludovico Di Meo arriva ora come una profonda ferita all’anima - scrive la Daniele, affranta -. Mio vicedirettore per anni abbiamo condiviso tanto lavoro e tanta fatica ma anche mille soddisfazioni. Erano gli anni in cui Storie Italiane cresceva e diventava piano piano il programma che è oggi. Avevi sempre il sorriso e la battuta pronta, eri un consigliere nei momenti più importanti della vita, quante risate fatte insieme. L’ultima volta che ti ho visto questa estate al premio Aila stavi bene, nessun problema di salute, eri sorridente. Io credo che la vita sia un istante, non ci rendiamo conto a volte di quanto possa sfuggire così velocemente. Solo il pensiero che te ne sei andato via cosi, mi sconvolge e mi rattrista". In diretta a Storie italiane, poi, le parole commosse della conduttrice.

Prima di accettare l'incarico a San Marino nel 2021, Di Meo, entrato in Rai nel 1988, era stato autore prima e conduttore poi di Unomattina, dal 1996 al 1997, quindi conduttore del Tg1, caporedattore e poi vicedirettore del Tg2, vicedirettore di Rai 1 dal 2009 al 2019, seguendo tra gli altri progetti anche l'organizzazione del Festival di Sanremo.



Particolarmente commossi anche i ricordi di Simona Ventura ("Ho perso un amico, un direttore, una persona meravigliosa. Non c’è stata telefonata a cui non abbia risposto, un evento a cui non abbia partecipato, una telefonata di incoraggiamento ad ogni nuova occasione. Siamo senza parole, io e Giovanni Terzi. Non ti dimenticheremo mai"), Paola Perego ("Riposa in pace amico mio, te ne sei andato troppo presto. Un grande uomo ed un grande professionista") e del suo compagno, il manager Lucio Presta: "Ludovico, che grande dolore la tua scomparsa, la tua allegria anche nei momenti difficili, a Sanremo la stima era diventata amicizia".