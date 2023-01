Virginia Sanjust di Teluada a processo: "Tentata estorsione alla nonna materna"

31 gennaio 2023 a

Ve la ricordate, Virginia Sanjust di Teulada? Nel 2003 era una giovanissima "signorina buonasera" su Rai 1. Oggi, vent'anni dopo, è imputata per tentata estorsione ai danni della nonna materna. E ancora, è accusata di violazione di domicilio nei confronti dell'ex fidanzato. Insomma, una storiaccia.

La Sanjust oggi ha 45 anni, è figlia del barone Giovanni e dell'attrice Antonella Interlenghi, oltre ad essere nipote di Franco Interlenghi e Antonella Lauldi, due star del cinema. Ora, come rivela il Corriere della Sera, la procura di Roma ne ha chiesto il rinvio a giudizio per i fatti che portarono al suo arresto nell'aprile 2020.

La Sanjust l'8 marzo del 2020 era finita ai domiciliari dopo aver devastato la casa della nonna, Antonietta De Pascale, 91 anni, nota come Antonella Lauldi, stella del cinema anni '50. L'arresto era stato stabilito perché l'ex conduttrice avrebbe perseguitato l'ex compagno, facendo irruzione nella sua casa dopo aver rotto il vetro di una finestra scagliando un vaso.

Il reato di stalking ora è stato riformulato in violazione del domicilio e disturbo del sonno dei vicini, la decnsione è del pm Antonio Verdi.

Virginia Sanjust di Teulada iniziò la sua carriera, come detto, nel 2003: il 21 settembre l'esordio come signorina buonasera, Dunque nel 2004 il divorzio da Federico Armati, ex agente del Sisde che sposò nel 1998, la coppia ha un figlio. Nel 2004 fece l'inviata per Una giornata particolare, programma di Rai 1.