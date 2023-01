Michelle Hunziker, imbarazzo in strada: come la beccano (con Ramazzotti)

31 gennaio 2023 a

Michelle Hunziker insieme a Eros Ramazzotti. Ancora una volta i due fanno sognare i fan e lo fanno a modo loro con una passeggiata per le vie di Milano con tanto di esibizione di Eros sulle note di "Più bella cosa", la canzone che, ricordiamolo, ha dedicato tanti anni fa proprio alla Hunziker. E nella stories apparse sui social la Hunziker di fatto è apparsa imbarazzata accennando un "no, dai" al cantante. Ma alla fine, la nostalgia canaglia ha prevalso e la Hunzker si è lasciata andare a cantare, pure lei, la canzone che ha sancito la loro storia d'amore. E nel video finito sui social non sono mancati i riferimenti alla gravidanza della figlia Aurora che è incinta e aspetta un maschietto.



Va sottolineato che da quando la Hunziker ha subito il colpo drammatico della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, ha intensificato, come riportano alcune indiscrezioni dei social, la sua frequentazione con Eros Ramazzotti. I due "nonnini" infatti si sono riavvicinati anche per stare vicino ad Aurora che tra qualche settimana abbraccerà il suo primogenito. Insomma la famiglia Ramazzotti ha tutta la voglia di godersi questo momento dolcissimo e "nonno Eros" non si tira indietro cantando con entusiasmo per strada la sua canzone più famosa. E i fan ora sognano una reunion della coppia.