Sanremo 2023, Pregalisco: "Perché hanno invitato Zelensky", un caso nel Pd

31 gennaio 2023 a

a

a

A una settimana esatta dal via al Festival di Sanremo 2023, la kermesse è già al centro di mille indiscrezioni e altrettante polemiche. Come sempre. Ma Sanremo... è Sanremo. Uno dei temi più dibattuti negli ultimi giorni è l'ospitata di Volodymyr Zelensky, il premier ucraino che interverrà con un video registrato nel corso dell'ultima settimana. E l'Italia si è spaccata tra chi difende la scelta e chi, al contrario, non la ritiene opportuna.

Ora, a dire la sua, ci pensa anche Fabrizio Pregliasco, il virologo dell'Università Statale di Milano che si è candidato con il Pd alle elezioni regionali in Lombardia, al fianco di Pierfrancesco Majorino. Già, Pregliasco ci ha tenuto a dire la sua interpellato dalla AdnKronos, a cui ha parlato di quelle che a suo giudizio, sono le reali motivazioni circa la scelta della Rai di far parlare Zelensky.

"Perché invitano Zelensky a Sanremo": le parole di Pregliasco, un caso nel Pd

"L’audience, lo share, è sicuramente l’elemento preponderante", premette. E ancora: "L'aggressione subita dall'Ucraina è un elemento tristissimo che porta la guerra vicino a noi e quindi ci inquieta", aggiunge. E ancora: "Il fatto poi che se ne parli così tanto, anche considerato il carattere nazional-popolare del Festival, ha acceso ulteriormente l’interesse sull’evento".

Insomma, il medico non scorge nella decisione di Viale Mazzini soltanto la volontà di sensibilizzare circa l'orrore subito dall'Ucraina, ma anche "un'occasione di fare audience, di scatenare un aspetto virale di discussione e quindi di attesa e di promozione della manifestazione, e successivamente anche di share e incassi pubblicitari". Dunque, il virologo ricorda come "l'anno scorso Checco Zalone aveva messo un po' alla berlina noi virologi, con un intervento spiritoso che parlava di una questione allora calda", ossia la pandemia, conclude Pregliasco. E insomma, nelle sue parole si legge anche una velata critica alla scelta della Rai di ospitare Zelensky. E chissà cosa ne pensano i vertici Pd...