Ilary Blasi, il messaggio nascosto di Totti: "Unica"

Francesco Totti è comparso insieme alla figlia Chanel in un video poi andato virale su TikTok. I due si sono scatenati sulle note di un famoso brano di Antonello Venditti, “Unica”, scambiandosi baci, sorrisi e abbracci. Secondo alcuni utenti, però, dietro il filmato si nasconderebbe una frecciatina rivolta a Ilary Blasi, ora in vacanza in montagna con il nuovo fidanzato, Bastian.

Nelle scorse ore, quindi, l'ex capitano della Roma e la sua secondogenita hanno catturato l’attenzione del web. Dopo che lei ha intonato la canzone di Venditti, c’è stato l’intervento di suo padre, che ha concluso facendo una linguaccia. Ed è proprio in questo gesto che gli utenti avrebbero visto una sorta di provocazione indirizzata all’ex moglie.

Intanto l’influencer Deianira Marzano ha lanciato un gossip clamoroso sulla relazione tra Noemi Bocchi e l’ex Capitano. Secondo questa indiscrezione, la coppia sarebbe già in crisi e lui avrebbe smesso di indossare l’anello che rappresenta il loro amore. Scendendo nel dettaglio, la blogger ci ha tenuto a precisare che tale voce non è affatto l’unica. Sempre la diretta interessata ha mostrato lo screenshot di un messaggio ricevuto in privato, in cui si legge: “Lei non era presente ieri sera. Si sono lasciati. Lui continua a non avere l’anello. Però abita sempre in quella casa che ha preso con lei”.