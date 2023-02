Boomerissima, Arisa e l'imbarazzo al telefono: la frase "hot"

01 febbraio 2023 a

A Boomerissima arriva anche Arisa. La cantante infatti è stata la protagonista dell'ultima puntata andata in onda ieri sera. La cantante infatti ha parlato della sua esperienza a Sanremo e ha concesso al pubblico un medley di tutti i suoi pezzi più famosi. Ma nel corso dello show, sul palco di Boomerissima è accaduto l'impensabile. In uno dei due quiz su cui si sfidano le due squadre, quella dei Boomers e quella dei Millennials sono state poste alcune domande su Arisa. E una di queste riguardava un proverbio a luci rosse che la nonna di Arisa ripeteva spesso. Ma per dirlo in dialetto nel modo corretto, Arisa ha chiamato a tarda sera la madre dallo studio: "Pronto? Ma io stavo dormendo!", è stata la risposta della madre.