Sanremo 2023, gossip impazzito sulla Gregoraci: lei e un cantante...

Uno dei cantanti in gara alla prossima edizione del festival di Sanremo è Mr. Rain, all'anagrafe Mattia Balardi. Si tratta di un rapper e produttore discografico di 32 anni, che ha già pubblicato quattro album nel corso della carriera, iniziata nel 2011. Nel 2013 ha partecipato alle selezioni della settima edizione di X Factor insieme al rapper Osso, abbandonando però la trasmissione poco dopo.

I suoi brani più noti sono: "Ipernova", "Fiori di Chernobyl" e "Meteoriti". Lo scorso anno è salito sul palco dell'Ariston per duettare con Highsnob e Hu sulle note di "Mi sono innamorato di te". Quest’anno, invece, salirà sul palco come concorrente, portando il brano "Supereroi". Intervistato da FQMagazine, l’artista ha raccontato: “Provavo da tanti anni Sanremo, ma credo nel destino. Se è arrivata questa canzone ed è piaciuta ad Amadeus, si vede che era il momento giusto per me". Mr. Rain, poi, ha rivelato che il suo supereroe è sua madre: "Ha avuto la forza di crescere me e le mie sorelle. A lei devo tutto”. Durante la serata cover, accanto a lui ci sarà Fasma: i due canteranno "Qualcosa di grande" di Cesare Cremonini.

Sulla sua vita privata, invece, il cantante è piuttosto riservato. Nel mondo del gossip, di lui si è sentito parlare solo nel 2020: il suo nome aleggiò sulla casa del GfVip. Il motivo? Durante l’edizione con Elisabetta Gregoraci tra i concorrenti, quest'ultima aveva ricevuto un aereo con un messaggio che citava una delle canzoni del rapper. Per questo, molti avevano pensato che ci fosse del tenero tra di loro e che quindi quella potesse essere una dedica per lei. Mr. Rain, però, era intervenuto per chiarire il tutto: “Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a Battiti Live, è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla".