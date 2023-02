Sanremo 2023, Selvaggia Lucarelli contro Ferragni: "Delirio di onnipotenza"

01 febbraio 2023 a

Una frase comparsa oggi tra le storie di Chiara Ferragni è stata duramente criticata da Selvaggia Liucarelli. Sul profilo dell'influencer, infatti, si legge: "La sfida di portare la moda a Sanremo". Una cosa non vera, però, secondo la giornalista, che non ha apprezzato il senso di sfida sulla moda legato al Festival. E insomma, ecco l'ennesimo attacco contro la Ferragni, da cui Selvaggia pare quasi ossessionata. Replicando alla storia della Ferragni, quindi, la Lucarelli ha scritto; "Davvero si vuole intestare la sfida di portare la moda a Sanremo? A parte che sta di fatto dando delle stracciarole alle altre conduttrici (Fagnani veste Armani per dire), ma poi davvero pensa che a Sanremo non sia mai arrivata la moda? O che molte protagoniste non abbiano scritto degli importanti passaggi della storia della moda?".

A supporto della sua tesi, la giornalista ha poi pubblicato nelle sue storie Instagram alcuni degli abiti più apprezzati e noti nella storia del Festival di Sanremo, da Achille Lauro a Blanco e Mahmood a Elodie. Infine ha concluso così: "Va bene il delirio di onnipotenza ma qua manca il senso di realtà". Nel frattempo l'imprenditrice digitale ha confessato ai suoi follower di sentirsi un po' agitata in vista dell'inizio del festival. Lei, infatti, condurrà al fianco di Amadeus la prima e l'ultima serata.

Ieri in una storia Instagram, Fedez l'ha ripresa in casa a Milano e le ha chiesto se fosse tesa. "Un pochino", ha risposto lei, non nascondendo così una certa apprensione. "Spaccherai tutto", l'ha poi incoraggiata il marito, che infine le ha proposto di scambiarsi un cinque segreto al grido di Sanremo.