Sanremo 2023, FdI contro Amadeus: "Proprio davanti ai bambini"

Fratelli d'Italia in protesta contro Sanremo. O meglio, contro la partecipazione di Rosa Chemical. A intervenire a riguardo in Aula ci ha pensato Maddalena Morgante. La deputata si è scagliata contro il Festival della musica e l'organizzazione di Amadeus. "Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, porterà, come da lui stesso affermato e chiedo scusa fin da adesso per i termini che utilizzerò, il se**o, l'amore poligamo e il p**o su Onlyfans", ha esordito.

A preoccuparla "la rivoluzione fluida" durante "un appuntamento che ogni anno tiene incollati allo schermo famiglie e bambini emblema della tv tradizionale convenzionale". Insomma, per la Morgante si tratta di qualcosa di "inaccettabile". Soprattutto se arriva dalla Rai, una "tv di Stato che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, e non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto davanti ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata in famiglia".

E ancora, puntando il dito contro la kermesse: "In queste ultime edizioni, si è trasformata in una vera e propria propaganda a senso unico". Da qui l'invito al direttore artistico e a Viale Mazzini: "Auspichiamo pertanto che ci sia un ripensamento". Il cantante varcherà il palco dell'Ariston con il brano "Made in Italy". Una provocazione scritta da lui con Paolo Antonacci, Inglese e Simonetta.