Sanremo 2023, Marcuzzi impazzisce: "Sto male, grazie Amadeus"

02 febbraio 2023 a

a

a

Alessia Marcuzzi ringrazia di cuore Amadeus. Il motivo? Ha apprezzato parecchio la notizia sulla partecipazione dei Depeche Mode al festival di Sanremo. E così, quando ha scoperto che gli ospiti dell'ultima serata saranno loro, la conduttrice, grande appassionata di musica, è letteralmente impazzita. Di qui il sentito ringraziamento al direttore artistico della kermesse ligure per essere riuscito a portare in Italia il duo inglese che ha contribuito a fare la storia della musica elettronica e non solo.

"Se c'è quel conduttore...": Mauro Corona massacra Amadeus, un caso in Rai

Alessia ha dedicato una storia Instagram ai Depeche Mode e ad Amadeus, nella quale ha scritto: "Sto male! I Depeche Mode, il mio primo concerto a 17 anni! Grazieee". In questo momento la Marcuzzi è impegnata nella conduzione del suo programma televisivo Boomerissima, che va in onda il martedì sera su Rai 2. La sua trasmissione, che mette a confronto due generazioni totalmente diverse, sta riscuotendo molto successo in termini di ascolti.

Intanto, manca sempre meno all'inizio del festival, che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio. Ad accompagnare Amadeus sul palco dell'Ariston, oltre a Gianni Morandi, ci saranno anche diverse co-conduttrici: Chiara Ferragni per la prima e ultima serata della kermesse, poi Chiara Francini, Francesca Fagnani e Paola Egonu.