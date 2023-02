Oggi è un altro giorno, "Salvo Sottile non c'è": cala il gelo

Roberto Tortora 03 febbraio 2023 a

Che fine ha fatto Salvo Sottile? È sparito dall’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno”, in cui l’ospite principale è stato Michele Guardì, storico padre fondatore de “I Fatti Vostri”, un’istituzione di Rai 2. Programma condotto attualmente proprio da Sottile con Anna Falchi. Guardì ha fatto una bella chiacchierata con la padrona di casa, Serena Bortone, in cui sono emersi aneddoti, retroscena ed altre rivelazioni. Prima di entrare nel dettaglio, però, è sorto il mistero, perché la Bortone, nell’invitare Laura Freddi e Angelo Madonia con Raffaele Paganini a cantare alcuni brani celebri di origine siciliana per omaggiare l’ospite, ha esclamato: “Ci doveva essere pure Salvo Sottile, però, dov’è andato? È andato via, lo salutiamo”. E Laura Freddi ha rincarato la dose: “Non si è voluto unire”.



Dopo alcuni momenti d’imbarazzo in cui la conduttrice è rimasta spiazzata da un’assenza di cui non ha saputo spiegare il motivo, la puntata è entrata nel vivo con l’intervista a Michele Guardì, cui è stata fatta notare la presenza fissa di Massimo Cannoletta, il quale, oltre ad essere famoso per essere stato vincitore a “L’Eredità”, da giovanissimo partecipò anche al celebre gioco telefonico a premi de “I Fatti Vostri”, riuscendo a vincere il prezioso montepremi. Guardì è rimasto stupito: “È la prima volta che vedo da vicino un vincitore del superpremio”. L’amarcord, però, ha subito preso piede e Guardì non ha potuto non ricordare un collega e un amico come Fabrizio Frizzi: “Per Fabrizio I Fatti Vostri furono il primo programma per adulti. Il rapporto che c’era tra di noi non era come quello tra un padre e un figlio, ma come due fratelli. Io il maggiore e lui il più piccolo. Ci siamo divertiti tanto”. Guardì, infine, ha ricordato con affetto nche il compianto Alberto Castagna, anche lui alla guida del talk di Rai 2 nella stagione ’92-’93, purtroppo prematuramente scomparso il 1 Marzo 2005.