Romina Power, feroce stoccata della Lecciso: "Lo sono sempre stata"

04 febbraio 2023

Loredana Lecciso, che ha compiuto 50 anni, è in pace. Con Albano Carrisi, con il quale ha una storia d'amore da più di vent'anni, ha trovato serenità ed equilibrio. E con Romina Power - che l’ha diffidata durante un’intervista a Domenica In - non c'è nessun tipo di rapporto. In una intervista al settimanale Nuovo la Lecciso ha detto: "Nessuna evoluzione e nessuna involuzione. Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò a esserlo". Insomma, la ex moglie di Al Bano e Loredana, semplicemente si ignorano.

Soprattutto la Lecciso ha deciso di non agire legalmente contro Romina per la diffida per non mettere a rischio il già delicato equilibrio familiare. Anche perché non esiste alcun triangolo amoroso: la Power ha lasciato Al Bano e lui si è rifatto una vita con Loredana. Punto. "Io non ho mai avuto paura di perdere Albano. È pieno di amore per la vita e lo trasmette a me e ai nostri ragazzi", ha aggiunto la Lecciso. La quale, lontana dal piccolo schermo, dove è stata protagonista di programmi tv e reality show, ha capito che i suoi figli, il marito e la sua vita privata sono una priorità.

Peraltro, da un anno Loredana e Al Bano hanno aperto le porte della loro tenuta a Cellino San Marco ad alcuni profughi ucraini, scappati dalla guerra.