Pier Silvio Berlusconi ripiomba su Alessia Marcuzzi: "scippo" alla Rai?

Un Pier Silvio Berlusconi attivo. Anzi, attivissimo. Si pensi per esempio all'affondo contro la Rai per la scelta di ospitare Volodymyr Zelensky a Sanremo 2023, scelta che l'ad Mediaset ha bollato come inopportuna. E ancora, Pier Silvio ha deciso per la prima volta da 15 anni a questa parte di "controprogrammare", come si dice in gergo, la kermesse dell'Ariston. Insomma, da parte del Biscione guerra dura a Viale Mazzini nella settimana televisiva più tosta dell'anno.

Ma non è tutto. O meglio, non sarebbe tutto. Altre indiscrezioni vengono infatti rilanciate dal settimanale Oggi, nella rubrica curata da Alberto Dandolo, secondo il quale Pier Silvio Berlusconi "avvierà a breve una serie di importanti cambiamenti in alcune posizioni chiave della dirigenza di Mediaset, un giro di poltrone che farà molto rumore", premette il rotocalco.

E ancora, si scopre che "ci saranno alcune importanti novità anche sul versante artistico", si legge ancora su Oggi. In soldoni: qualcuno lascerà Mediaset e qualcun altro invece ci arriverà. Si parla di conduttori, anchorman e anchorwoman, volti televisivi. E in particolare, secondo Dandolo, "si fa sempre più insistente a Cologno Monzese la voce che il figlio del Cavaliere abbia come obiettivo quello di far rientrare in azienda Alessia Marcuzzi, storico volto Mediaset e da lui molto amata e stimata".

Insomma, la voce è di quelle clamorose: dopo la burrascosa separazione tra Mediaset e Alessia Marcuzzi, quest'ultima potrebbe tornare all'ovile, il tutto per precisa volontà di Pier Silvio, che come è noto da sempre la stima moltissimo a livello professionale. Nel caso, sarebbe davvero un ritorno pirotecnico: il tutto dopo poche puntate di Boomerissima, il format che la Marcuzzi ha iniziato a condurre su Rai 2 (e con ottimi risultati).