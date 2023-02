Al Bano, bomba su Romina: "Ero sicuro del divorzio. Lei..."

05 febbraio 2023 a

Quando si parla di Al Bano Carrisi è quasi impossibile non tirare in ballo anche Romina Power, la sua ex, una storia lunga e travagliata di cui si parla ancora. E il leone di Cellino San Marco, a poche ore dal via al Festival di Sanremo a cui prenderà parte, si confessa in un'intervista a La Stampa.

All'Ariston si presenterà con Claudio Ranieri e Gianni Morandi, i "tre tenori pop". E spiega: "È un'idea che mi elettrizza, sono due artisti che ho sempre rispettato, che hanno lasciato un segno indelebile". E ancora: "Siamo tre figli nati in povertà di tre dimensioni proletarie e di tre aree differenti, ognuno con la sua storia rispettabile".

Poi, però, Al Bano si sfoga: "Il problema eterno è che su di me è sempre prevalso il gossip", sussurra. Frase che dà il gancio per la domanda su Romina. Eccola, Romina: "Avrebbe mai pensato di divorziare?", gli chiedono. E la risposta è schietta, dura, onesta: "Quando mi misi con Romina già pensavo che prima o poi quel momento sarebbe arrivato, però ho accettato il rischio. Lei era americana, erano divorziati i suoi genitori e i suoi nonni. Avevamo avuto il primo screzio intorno al '90 e mi ero preparato. È durata più di quel che mi sarei aspettato. Per tutto il tempo non volevo perdere mezz'ora senza di lei", conclude Al Bano Carrisi, spendendo belle parole per la sua ex.