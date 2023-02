Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: "Chiarisco sennò mi fucilano"

02 febbraio 2023 a

a

a

Tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1 c'era Maurizio Fabrizio, celebre autore di canzoni. Quest'ultimo è noto per aver scritto brani di successo per artisti del calibro di Renato Zero, Giorgia e Al Bano. Durante la chiacchierata, la conduttrice, appassionata d’opera, ha parlato del compositore Giacomo Puccini. Solo che, dopo qualche affermazone, per evitare che si potesse fraintendere e polemizzare, ha voluto chiarire: “Io apro e chiudo parentesi sennò mi fucilano. Non è che non amo Puccini, lo amo meno degli altri perché lo trovo troppo romantico".

"Ecco perché è sempre in tv": Iva Zanicchi, la soffiata "privatissima"

Maurizio Fabrizio, nel corso dell'intervista, ha parlato anche di Al Bano, per il quale ha scritto "È la mia vita", dedicata alla figlia scomparsa: “Ricordo che gliela feci ascoltare, lui si commosse e gli piacque subito, a Romina non tanto ma a lui si. Lei non era più dominante ma lui la ascoltava molto”. A questo punto anche la conduttrice del talk in modo molto delicato ha confessato: “Ylenia è una ferita italiana. A volte uno non conosce le tragedie che si nascondono dietro artisti o persone. È nel cuore. Oggi ne posso parlare perché non c’è Romina altrimenti quando c’è sto molto più attenta".

Clamoroso in Rai: chi chiama Milly Carlucci per il suo nuovo programma

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, poi, si è mostrata commossa dal racconto su Al Bano e la figlia fatto da Maurizio Fabrizio. E dunque, provata, ha concluso: “Gli sei stato vicino ma certi dolori non si possono consolare".