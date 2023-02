Che tempo che fa, Amadeus: "Finiti i soldi", un guaio a Sanremo

06 febbraio 2023 a

Siamo a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda su Rai 3, la puntata è quella di domenica 5 febbraio, l'ultima puntata prima del via al Festival di Sanremo 2023, la cui prima puntata dall'Ariston andrà in onda su Rai 1 e in eurovisione martedì 7 febbraio.

E così, da Fazio, non potevano mancare Amadeus e Gianni Morandi, i conduttori della kermesse (il primo ne è anche, ormai da anni, direttore artistico). Si parla insomma di quello che proporrà questo attesissimo Sanremo. E Fabio Fazio chiede: "Hai altri ospiti che mi vuoi dire oltre a tutti quelli che mi hai già detto?". "No, devo dire che sono tanti...", afferma Amadeus. "Sennò me li dici domani", lo incalza Fazio. "Domani? No, alcuni te li posso dire adesso". "Ma i nuovi?". E qui, Amadeus, con un sorriso confessa: "I nuovi no, non ce ne sono più. Abbiamo finito i soldi". E Fazio chiosa: "Questa puà essere una verità, una grande verità".

Già, perché comunque anche il Festival di Sanremo deve fare i conti col budget, anche se la raccolta pubblicitaria per questa edizione 2023 ha già polverizzato ogni record. Eppure, stando alle indiscrezioni, un super-ospite della kermesse che sta per iniziare non sarebbe ancora stato svelato. Secondo alcuni rumors potrebbe trattarsi addirittura di Madonna, la regina del pop. Certo, sarebbe un colpaccio. Così come, però, sembra piuttosto difficile portarla all'Ariston (anche in considerazione del cachet che si suppone essere davvero proibitivo).