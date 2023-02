Aurora Ramazzotti, lo sfogo: "Sta arrivando agli sgoccioli"

07 febbraio 2023 a

Per Aurora Ramazzotti manca poco. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarà presto mamma. Lo dice ironicamente su Instagram dove mostra il suo pancione che comprime lo storico piumino che indossa da anni. "Vi aggiorno e segnalo che questo bomber, che utilizzo da anni, sta arrivando agli sgoccioli. Lo chiudevo tranquillamente e mascheravo anche, ora proprio no... ", dice mentre cammina per le strade di Milano.

In ogni caso Aurora si è sempre tenuta in forma. In gravidanza non ha mai saltato un allenamento. "Il messaggio per chi può per sentirsi bene nel proprio corpo" scrive durante uno dei suoi tanti pomeriggi di sport. Tra le stories, infatti, una foto in palestra mentre indica il segno di "Vittoria", in tenuta sportiva e pancione in bella vista.

L'unica lamentela? In un recente post la Ramazzotti si è lamentata per il suo seno "ingombrante": "Cioè belle, estetiche, talvolta divertenti ma comunque pesano, quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce con queste vene verdi. Intanto il parto è previsto per febbraio, ma la data è top secret. Al momento si sa solo che la giovane darà alla luce il primo figlio in una clinica privata.