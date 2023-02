Sanremo 2023, da Amadeus alla Ferragni: tutti i cachet

07 febbraio 2023 a

Svelati i cachet per Sanremo. A poche ore dalla prima serata della 73esima edizione, non mancano nuove indiscrezioni. Sebbene il riserbo sui compensi sia massimo, il magazine Money mostra i numeri. Ad Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, andrebbero 70 mila euro a serata. Totale 350 mila euro. Gianni Morandi, che lo affiancherà potrebbe ricevere 60.000 euro a serata: totale 300mila euro.

Non mancano le voci sul cachet delle quattro co-conduttrici. Tutte, Chiara Ferragni (prima e quinta serata), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata) e Chiara Francini (quarta serata), riceveranno un compenso da 25 mila euro a serata a testa. La Ferragni dovrebbe arrivare a un totale di 50mila euro, già devoluto a un'associazione contro la violenza sulle donne.

Non dovrebbe cambiare rispetto alle edizioni precedenti, il gruzzoletto per i cantanti. Si parla di 48mila euro a titolo di rimborso spese. In ogni caso, oltre alle uscite, non mancano le entrate. Il Festival di Sanremo genera 60 milioni di euro di ricavi complessivi: 42 milioni di euro sono riconducibili alla raccolta pubblicitaria di Rai (per l'anno in corso si prevede una crescita del +9 per cento su 2022), mentre 18,4 milioni di euro sono legati all'impatto delle attività del Festival sul territorio.