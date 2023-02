Sanremo 2023, la diretta. Benigni fa subito politica: "Dittatura, marcia sul Festival"

07 febbraio 2023 a

a

a

Dalle 20:40 in diretta su Rai 1 la 73esima edizione del festival di Sanremo. A condurre per la quarta volta consecutiva è Amadeus. Con lui sul palco Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Grande attesa per lo share: Amadeus - alla quarta edizione consecutiva - ha sempre ottenuto ascolti da record, riuscendo addirittura a superare se stesso di anno in anno. Sarà in grado di battersi ancora? Nelle ultime ore, intanto, il dietrofront su Volodymyr Zelensky, che avrebbe dovuto parlare in un video messaggio durante l’ultima serata del festival. Ma il presidente ucraino si limiterà a inviare una lettera, che Amadeus leggerà sul palco dell’Ariston. Grande attesa anche per Sergio Mattarella, presente in sala all'Ariston per la prima serata: è la prima volta per un presidente della Repubblica nella storia del Festival di Sanremo. L'inquilino del Quirinale al Festival "per celebrare la Costituzione".

Ore 21.27 - Inizia la gara, ecco Anna Oxa

Dopo l'avvio con il monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Ariston prende il via ufficialmente la gara del 73esimo Festival di Sanremo. A rompere il ghiaccio Anna Oxa con Sali.

Ore 21.19 - Mattarella, fuga immediata dall'Ariston

Alla fine dell'intervento di Roberto Benigni dedicato alla Costituzione e alla libertà, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato l'Ariston. Insomma, per il presidente... toccata e fuga

Ore 21.14 - Tutti in piedi per Benignni

Standing ovation all'Ariston per Roberto Benigni e il suo inno alla Costituzione. Alla fine dell'intervento, durato circa quindici minuti, tutto l'Ariston - compresi il presidente Mattarella e la figlia Laura - ha applaudito il comico toscano.

Ore 21.11 - Benigni, le parole sulla costituzione

"Nella nostra Costituzione c'è un articolo che dice l'Italia ripudia la guerra. Noi l'abbiamo scritto nella Costituzione. Se l'avessero adottato tutti non potrebbe più accadere che un Paese ne invade un altro". Roberto Benigni, dopo aver tessuto le lodi del lavoro dei padri e delle madri costituenti, cita l'articolo 11 della Carta costituzionale. Poi si sofferma sull'art. 21 che tutela la libertà d'espressione: "L'art. 21 ci ha liberati dall'obbligo di aver paura", dice. "Durante il Fascismo non si sarebbe potuto fare nemmeno Sanremo. Si cantava sempre la stessa canzone sul partito, sui soldati, sulla guerra". Infine l'esortazione a riscoprire e realizzare i principi contenuti nella Costituzione: "Non bisogna solo leggerla, bisogna viverla. Bisogna amarla".

Ore 21.05 - Benigni: "Marcia su Sanremo"

"Qui è tutto nuovo, anche l'Ariston, sembra uscito dalla fabbrica ora, ho sentito che in gara ci sono tanti cantanti giovani, poi c'è il presidente della Repubblica, per la prima volta, anche questa è una novità". Così Roberto Benigni sul palco dell'Ariston. "Lei - ha aggiunto rivolto a Mattarella - è al secondo mandato, Amadeus è al quarto e ha già prenotato il quinto, è costituzionale? Presidente bisogna fermarlo", ha scherzato Benigni. "Bisogna fermarlo, è dittatura. Si è montato la testa, vuole pieni poteri, sta organizzando la marcia su Sanremo si vuole prendere tutto, è una dittatura", ha ripetuto Benigni. Una stoccata politica? "Ma gli perdoniamo tutto perché è davvero una persona straordinaria e un grande direttore artistico. Il fatto che sia riuscito ad avere per la prima volta il presidente della Repubblica a Sanremo lo dimostra", ha aggiunto. E poi ha scherzato: "Presidente, ma l'hanno avvisata di quanto dura il Festival? Alle due di notte siamo a metà".



Ore 21.00 - Benigni: la festa della musica

Roberto Benigni sale sul palco dell'Ariston e saluta il Festival"Questa è la festa più popolare, più festosa, la musica è la regina delle arti", ha afferamto il comico toscano.

Ore 20.52 - Morandi canta l'inno di Mameli

Gianni Morandi canta l'inno di Mameli e chiede a tutti di farlo con lui, in onore al presidente Sergio Mattarella, su cui indugiano le telecamere: il volto resta imperscrutabile.

Ore 20.50 - Standing ovation per Mattarella

Amadeus annuncia la presenza, per la prima volta di un presidente della Repubblica al Festival. Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, prende posto sul palco e viene accolto da una standing ovation.

Ore 20.48 - Minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria

Il 73esimo Festival di Sanremo è iniziato con Amadeus e Gianni Morandi sul palco, che hanno chiesto un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Ore 20.45 - Inizia il Festival di Sanremo 2023

Al via la diretta su Rai 1 della kermesse

Ore 20.40 - Mattarella entra all'Ariston

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è entrato nel teatro Ariston di Sanremo dove assisteraà alla prima serata della kermesse.

Ore 20.29 - Il panico di Chiara Ferragni

"Sono super emozionata. Ho molto ansia e molta paura di non farcela, ma ce la metterò tutta. Anche Gianni (Morandi, ndr) è emozionato, gliel'ho chiesto e me lo ha detto". Così Chiara Ferragni ai microfoni del Tg1 poco prima di scendere le scale dell'Ariston nella serata di apertura del Festival di Sanremo.

Ore 20.12 - Morandi, l'appello al Tg1

"Spero che insieme a me tutto il pubblico dell'Ariston canti l'inno per omaggiare il nostro presidente". Così Gianni Morandi, ai microfoni del Tg1, poco prima dell'inizio del Festival di Sanremo che si appresta ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Ore 19.48 - Salvini: fortunatamente solo cantanti...

"Oggi inizia Sanremo, fortunatamente si esibiranno solo cantanti e non si esibiranno altri sul palco di Sanremo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dal palco dell'evento di chiusura della campagna elettorale di Milano. Una stoccata preventiva?

Ore 19.41 - Mattarella-Amadeus, il precedente di un anno fa

C'era anche Sergio Mattarella, insieme alla moglie Marisa Chiazzese e al fratello Piersanti il 23 agosto 1978 per lo storico ultimo concerto dal vivo di Mina a Bussoladomani, il teatro tenda di viale Kennedy a Lido di Camaiore (Lucca). E un anno fa, il 3 febbraio 2022, Amadeus dal palco del Festival di Sanremo ha ricordato quell'evento per rendere omaggio a Mattarella nel giorno del giuramento come presidente della Repubblica al secondo mandato. Lo stesso Mattarella che questa sera sarà all'Ariston, prima volta per un presidente della Repubblica...

Ore 19.32 - Dagosospetti su Mattarella

Il sospetto di Dagospia: la presenza di Sergio Mattarella all'Ariston un messaggio al governo? Insomma, come sempre al Festival si fa politica? Staremo a vedere

GLI OSPITI DELLA SERATA

Tra gli ospiti di questa sera Roberto Benigni, chiamato per festeggiare i 75 anni della Costituzione Italiana alla presenza in sala del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; poi Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione del festival, i Pooh ed Elena Sofia Ricci.

