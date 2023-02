Sanremo 2023, Mr Rain porta i bimbi sul palco? Si scatena l'inferno

07 febbraio 2023 a

a

a

Prime lacrime sul palco di Sanremo: una delle bambine del coro che ha accompagnato Mr Rain durante l’esibizione di “Supereroi” è scoppiata in lacrime al termine della performance, quando Amadeus ha dato il tradizionale mazzo di fiori al cantante e un fiore a ciascuno degli otto bimbi del coro. Il momento non ha lasciato indifferenti i social. Anzi. Twitter, in particolare, è esploso.

Qualcuno, per esempio, ha commentato: “Nooo la bambina che piange dopo la canzone di Mr Rain troppo io”. Qualcun altro invece si è mostrato emozionato per “i bimbi dietro Mr Rain che cantano tenendosi per mano”. E ancora: “Che bella questa esibizione con i bambini, la canzone è molto bella, è tutto così bello vi prego”. In un tweet più ironico invece si legge: “Mr Rain che si porta i bambini rubati direttamente da C’è Posta Per Te”.