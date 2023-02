Sanremo 2023, la diretta: Fagnani chiama Fiorello: "Col frizzantino..."

08 febbraio 2023 a

Seconda serata del Festival di Sanremo 2023. La quarta edizione diretta e condotta da Amadeus è partita con il botto: 62% di share e picchi di oltre 16 milioni di telespettatori. Dopo Chiara Ferragni, tocca a Francesca Fagnani affiancare Amadeus e Gianni Morandi nella conduzione della serata, quella in cui si esibisce la seconda metà dei big in gara.

ORE 21.54 - L'OVAZIONE E IL SIPARIETTO

L'esibizione del trio Morandi-Ranieri-Al Bano è stata salutata da una lunghissima standing ovation da parte del pubblico dell'Ariston. Un degno riconoscimento a tre grandissimi artisti, seguito da un siparietto per i futuri 80 anni di Al Bano. Amadeus ha fatto entrare quattro torte da 20 anni, con la Fagnani che si è lanciata in una battuta: "A 80 anni ancora se lo contendono le donne".

ORE 21.35 - TOCCA AL TRIO MORANDI-RANIERI-AL BANO

Gianni Morandi, Al Bano Carrisi e Massimo Ranieri sul palco del teatro Ariston nello stesso momento. Un evento storico, che Amadeus ha fatto accadere. Il trio inedito ha mandato in delirio il pubblico, che durante la loro performance si è alzato in piedi e ha anche cantato. La potenza canora della “vecchia scuola” è ancora intatta.

ORE 21.24 - L'ESORDIO DELLA FAGNANI

“Una delle giornaliste più graffianti e temute, assolutamente vietato abbassare la guardia con lei”. Così Amadeus ha introdotto Francesca Fagnani, che è all’esordio al Festival di Sanremo. “Vengo in pace - le prime parole della co-conduttrice della seconda serata - sono emozionantissima. Ho fatto un paio di chiamate a persone che possono capirmi. Forello mi ha detto di fare un mezzo bicchiere di frizzantino e l’ho ascoltato. Per le scale ho chiesto a Drusilla: ho guardato gradino per gradino”.

ORE 21.13 - INIZIA LA GARA E ARRIVA ARCA

Apre la serata il giovane Will, seguono i Modà, che dopo dieci anni ritornano sul palco del teatro Ariston: due buone performance che però non lasciano il segno. Gara che si interrompe subito per il momento promozione di una fiction Rai: entra Francesco Arca e il piccolo Mario Di Leva, che scherza con Amadeus da tifoso del Napoli.

ORE 20.52 - MORANDI ENTRA CON LA SCOPA

Gianni Morandi ha fatto il suo primo ingresso brandendo una mazza di scopa. Un richiamo a quanto avvenuto ieri con Blanco, che è stato fortemente criticato per aver preso a calci i mazzi di fiori sparsi sul palco durante la sua esibizione. "Mi dà sicurezza tenere la scopa con me - ha scherzato Morandi - non si sa mai, qualsiasi cosa succeda io ce l'ho qua. C'è ancora qualche petalo. Tutto quello che succede sul palco arriva, quindi il palco va coccolato".

ORE 20.45 - L'APERTURA DI AMADEUS

Il padrone di casa ha aperto la seconda serata rimarcando i risultati eccellenti della prima e ha ringraziato tutte le persone che lavorano al Festival, dalle maestranze e dai tecnici fino ai vertici della Rai. In particolare, Amadeus ha svelato un piccolo retroscena: "Oggi quando sono arrivato un truccatore mi ha detto: 'Ao' Ama, semo andati forte'. C'è un forte senso di orgoglio di far parte del Festival".