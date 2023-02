Sanremo 2023, Amadeus gela gli Articolo 31: "Ora però..."

08 febbraio 2023 a

Tornano insieme sul palco di Sanremo gli Articolo 31. Nella seconda serata della kermesse, quella di mercoledì 8 febbraio, Amadeus accoglie J-Ax e Dj Jad. I due, vestiti di bianco, cantano il loro brano "Un bel viaggio" per poi stringersi in un lungo abbraccio. "Due amici, due fratelli tornati insieme. Ora non lasciatevi più commenta il conduttore di Rai 1 ricordando i dissapori passati -. Rivedervi insieme pr noi cresciuti a Milano è bellissimo".

Non a caso la canzone parla proprio della storia che intreccia le vite e il lavoro di Alessandro Aleotti e Vito Luca Perrini, alias J Ax e Dj Jad, i due membri della band. Quest'ultima si scioglie nel 2006, quando gli artisti prendono strade diverse. Le loro carriere e i rapporti proseguono tranquilli fino al 2017. Quell'anno Jad annuncia a sorpresa il ritorno degli Articolo 31 senza però Ax.

L’idea non piace alla Best Sound, l’etichetta che aveva lanciato il gruppo, che diffida il deejay. E Jad risponde puntando il dito anche contro Ax, rivelando delicate questioni personali tra i due come l’assenza del rapper al funerale della madre. Un continuo botta e risposta che prosegue. Almeno fino al 2018 quando tra i due torna la pace.