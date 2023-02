Sanremo 2023, Fagnani: "Sognano Uomini e Donne", feroce attacco a De Filippi

09 febbraio 2023 a

a

a

Signore e signori, ecco sul palco al Festival di Sanremo 2023 Francesca Fagnani, la co-conduttrice della seconda serata della kermesse, impegnata nella conduzione insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. E il monologo della conduttrice di Belve, va detto, è parecchie spanne sopra a quello di Chiara Ferragni nella serata d'esordio. La Fagnani non ha parlato di se stessa, bensì di delle vite di chi si trova nel carcere minorile di Nisida, una storia delicata e intricata, storie di ragazzi che a soli 15 anni sembrano già perduti.

Un affondo contro lo Stato: secondo la Fagnani infatti la scuola dovrebbe accompagnare con maggior decisione i ragazzi sulla buona strada, almeno laddove è possibile. "Lo so perché lo ho visto", ricorda parlando delle condizioni in cui versano il carcere minorile e i suoi detenuti, con celle in cui wc e lavandini sono attaccati, le stesse celle in cui si cucina.

"Picchiato, rapinato e ucciso". Fagnani sul palco di Sanremo, Ferragni cancellata

Dunque, Francesca Fagnani ad un certo punto cita anche Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, definito "il sogno di molti quei ragazzi che popolano il carcere minorile, i quali vorrebbero prendere parte al talk per cercare l'anima gemella". Insomma, una citazione che non avrà fatto particolare piacere alla De Filippi. Tant'è, in parallelo i social sono letteralmente esplosi, in particolare per il fatto che al Festival di Sanremo, l'evento per definizione del palinsesto Rai, in diretta sul primo canale, venga citato uno dei programmi più longevi, celebri e seguiti della diretta concorrenza, ovvero Mediaset.

Video su questo argomento "Sono onorata": Francesca Fagnani a Sanremo, parole toccanti

"Uomini e Donne citato a Sanremo, quando la vogliamo invitare Tina?", si leggeva in un cinguettio. E ancora: "Anche noi tutti sogniamo di andare a U&D!", ha aggiunto una altra utente. Ma questi sono soltanto due brevissimi tweet pescati dall'infinito mazzo di cinguettii sulla vicenda. Una strana citazione, quella della Fagnani, che per certo è destinata a far discutere...