Angelo Duro senza vestiti? "Per trovare qualcosa...": come si umilia a Sanremo

Salito sul palco del teatro Ariston da semi-sconosciuto per il pubblico generalista, Angelo Duro ha perfettamente raggiunto il suo obiettivo: quello di finire sulla bocca di tutti per la sua sfida al politicamente corretto, che però non è stata molto apprezzata, non essendosi dimostrato all’altezza di altri showman che hanno partecipato al Festival di Sanremo, come ad esempio Fiorello e Checco Zalone.

Nel corso del suo monologo a un certo punto Angelo Duro è rimasto in mutande, scatenando l’ilarità di Dagospia: “I ‘duomosessuali’ versano nello sconforto più totale dopo la sua esibizione a Sanremo: per trovare qualcosa di duro bisogna azionare il gps”. Amadeus sapeva benissimo che l’esibizione del comico avrebbe scatenato polemiche, tanto è vero che lo ha introdotto così: “Vi invito a cambiare canale, non è un invito per tutti. È rivolto ai moralisti, agli animi più sensibili, a quelli che si indignano. Cambiate canale per 7-8 minuti: noi ridiamo e voi non brontolate”.

In particolare ha colpito il passaggio di Duro sulla vita di coppia e il consiglio di “andare a putt***”, perché a suo dire è l’unico modo per salvare la coppia. Prima di abbandonare il palco, il comico ha anche alzato il dito medio verso il pubblico. “Forse stasera sarà decollata la sua carriera, ma magari è finita la mia”, ha scherzato Amadeus.