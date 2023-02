Sanremo 2023: "Fagnani un mucchio di ossa?". La Ravetto fa a pezzi Capanna

09 febbraio 2023 a

Lite in diretta a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 tra Laura Ravetto e Mario Capanna. Si parla del Festival di Sanremo e ad un certo punto il conduttore ha chiesto a Capanna un commento su Chiara Ferragni e Francesca Fagnani: "Chi è meglio come conduttrice?". E l'ex politico, che è stato fra i principali leader del movimento giovanile del Sessantotto, ha espresso un giudizio estetico. "La Fagnani mi sembra una anoressica, un mucchio di ossa ben messe".

"Penso che dopo questo si può chiudere il collegamento", sbotta la Ravetto. "Ma ti sembra normale che se chiedi di esprimersi tra due donne dica che una è più magra o meno magra? Ma parli di cosa hanno detto, non su come sono fisicamente. Se gli avesse chiesto di Morandi e Amadeus avrebbe risposto che Amadeus è più in carne? Questo è quello che io intendo per maschilismo", sottolinea la leghista.

Che poi rilancia il botta e risposta sul suo profilo Twitter con un commento lapidario: "Da un uomo che viene descritto paladino di battaglie per i diritti, certo non mi aspettavo un approccio tanto trapassatista nel dare un’opinione sulle donne di Sanremo Ne abbiamo ancora di strada da fare, ragazze (purtroppo)". Come darle torto.