Sanremo 2023, Victoria dei Maneskin da censura: in perizoma

Un ritorno-bomba quello dei Maneskin sul palco del Festival di Sanremo. Nella serata del 9 febbraio tutti si alzano in piedi, tra applausi e smart phone alla mano per filmare. All'Ariston si balla. Presenti per il terzo anno consecutivo a Sanremo, per un omaggio al luogo dove ha preso il via la loro grande ascesa verso il mercato internazionale: vincitori di Sanremo nel 2020, poi la vittoria anche all'Eurovision e da lì l'allargamento del successo all'estero con tour in tutto il mondo.

L'anno scorso erano tornati per il passaggio di consegne da vincitori dell'anno prima, quest'anno da super-ospiti internazionali, complice l'uscita del nuovo album Rush! ("al primo posto in 15 Paesi", sottolinea Amadeus) e la presenza di Tom Morello, il leggendario chitarrista dei Rage Against the Machine che duetta con loro nell'ultimo singolo Gossip. I quattro romani propongono un medley di quattro brani: I wanna be your slave, il brano vincitore all'Ariston e all'Eurovision Zitti e buoni', la balladThe loneliest e il più recente Gossip. Pubblico in delirio quando Damiano e Vittoria scendono in platea. Lei indossa solo un micro body e perizoma nero e stivali col tacco alto. Sul finale Damiano rimane a torso nudo. L'Ariston si unisce in una standing ovation mentre la band romana riceve il Premio Città di Sanremo.