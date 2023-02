J-Ax confessa, "senza neppure guardarci": Articolo 31, perché era finita in disgrazia

Roberto Tortora 10 febbraio 2023 a

Hanno fatto cantare e sognare un’intera generazione di adolescenti negli anni Novanta, hanno celebrato l’hip hop e il freestyle e ottenuto un successo internazionale… e non ci si può confondere, sono proprio loro: gli Articolo 31, ovvero J-Ax (Alessandro Aleotti, 50 anni) e Dj Jad (Vito Luca Perrini, 56), le cui vite artistiche si erano sciolte nel 2006, per poi ritrovarsi nel 2018. E adesso, nel 2023, dopo più di trent’anni di carriera, hanno debuttato al Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio”, che ripercorre autobiograficamente il loro cammino artistico.

I due si sono raccontati in un’intervista al Messaggero, spiegando anche i motivi della loro separazione: “Come in tutti i film sui gruppi rock, anche noi interpretavamo quei luoghi comuni e lo raccontiamo nella canzone di Sanremo: ci davamo il cinque alla fine dei concerti senza neppure guardarci negli occhi. Due esseri umani chiusi in un furgone e in un camerino per quindici anni è facile che prima o poi sclerino. Uno andava alle feste, l'altro no. Uno era sempre preciso, l'altro arrivava in ritardo”.

Perché, allora, ricomporre il duo? Motivi banalmente economici alla base? J-Ax non ci sta: “Macché. Non ci siamo rimessi insieme per fare Sanremo o per i soldi. Ci siamo riavvicinati umanamente nel 2018. Artisticamente io pensavo di essere ben avviato sulla mia strada. Un giorno – racconta Aleotti - Jad si è presentato in studio con 30 basi. Dieci mi hanno fatto provare le stesse emozioni di vent'anni fa. Gli ho detto: È il momento”.

Da quest’incontro e da una di quelle demo si sviluppa un nuovo progetto che porta, alla fine, al brano “Un bel viaggio” e all’avventura sanremese, quella che i vecchi Articolo 31 avevano giurato che non avrebbero vissuto mai. E invece: “Eccoci qua, che male c’è? D'altronde il rap si è preso tutto. Arrivare qui e sbagliare tutto sarebbe stato più coerente con la storia degli Articolo 31. Invece sul palco siamo stati perfetti: quando ci siamo abbracciati ci è passata davanti agli occhi tutta la nostra storia. Nel backstage piangevano tutti: giovani e meno giovani”. Il Festival di Sanremo 2023 può essere il definitivo punto di ri-partenza degli Articolo 31 e, in effetti, sia a J-Ax che a Dj Jad brillano gli occhi: “Raccontiamo la chiusura di un cerchio, ma c'è un album in arrivo. E tre date sold out al Forum di Assago. Svuotati dalla pressione che avevano gli Articolo 31 vent'anni fa, ora ci divertiamo”.