Rocio Morales bacia in bocca Amadeus? La reazione della moglie

Piccolo momento di imbarazzo nella terza serata del Festival di Sanremo. Ospite di Amadeus giovedì 9 febbraio, Rocio Morales. La bellissima attrice, compagna di Raoul Bova, ha dato vita a un divertente siparietto mentre raccontava tutto quello che ha imparato in dieci anni in Italia. Tra le tante cose, il saluto all'italiana, ossia con il doppio bacio. Un modo di salutare molto diverso da quello spagnolo, fatto un bacio solo, e che dunque può dar vita a situazioni scomode. Quando, infatti, le teste di chi si sta salutando vanno nella stessa direzione, ecco che scatta il bacio sulle labbra. Proprio come è accaduto sul palco dell'Ariston tra il conduttore e la Morales.

Inutile dire che il video del bacio ha fatto il giro del web. Ma ancor più della gag creata ad hoc, è diventata virale la reazione di Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus era seduta in prima fila (come in tutte le serate del festival) e ha assistito in diretta a tutta la scena. La regia l'ha inquadrata subito dopo il bacio e la sua reazione è stata di stupore e divertimento.

Eppure il web ironizza sulla gelosia: "Rocio ma come ti permetti di baciare Amedeo davanti a Giovanna Civitillo???". E ancora: "Giovanna Civitillo é per me l’immagine precisa della matrona romana della gens giulio claudia". Infine, c'è chi ipotizza: "Giovanna Civitillo sorride per non salire sul piano e fare una scenata di gelosia".